Incidente mortale lungo l’Appia | l’autista del furgone era drogato Arrestato per omicidio stradale

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nel pomeriggio del 30 luglio, i Carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile di Latina, insieme ai Carabinieri di Latina Scalo, hannoun cittadino di 29 anni residente a Latina per il reato di. Dinamica dell’L’è avvenuto nella mattinata dello stesso giorno, quando il 29enne, alla guida di un autocarro sulla via Appia, è stato coinvolto in una collisione con un motociclo. Il motociclo, guidato da un uomo di 46 anni residente ad Aymavilles (AO) e con a bordo una donna di 51 anni residente ad Aosta (AO), stava effettuando un sorpasso quando ha urtato l’autocarro. Conseguenze dell’Il motociclista è deceduto sul colpo, mentre la donna è stata trasportata in eliambulanza a un ospedale di Roma, dove è stata ricoverata.