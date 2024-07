Il ruolo strategico dell’Africa australe nello scacchiere internazionale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nel mondo globalizzato, la tendenza del piano «nazionale» a fondersi con quello «» e? sempre piu? forte. Come sanno bene gli studiosi di politica comparata, guardare alle vicende politiche dei singoli stati come se fossero indipendenti dal sistema al quale appartengono sta diventando sempre piu? arduo. Lo stesso vale per la comprensione e l’analisi delle relazioni internazionali – una sfera che ha ormai perduto la natura di spazio «separato», controllato unicamente dalle diplomazie e dalle logiche geopolitiche e-militari, che sembrava avere ancora fino ad alcuni decenni fa. In nessun’altra parte del mondo, il legame tra le dimensioni «interna» ed «esterna» appare pero? cosi? stretto e cosi? evidente come nella politica