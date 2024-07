Fassino propone un risarcimento da 500 euro per chiudere la storia del furto di profumo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Cinquecentodi riparazione pecuniaria per estinguere il reato di tentato: con queste modalità potrebbe concludere cosí la vicenda che riguarda il deputato Pd ed ex sindaco di Torino Pierosorpreso a rubare unal Duty Free di Fiumicino. Come riportato dalla Stampa, starà al gip decidere se accettare o meno ilproposto dall’avvocato del deputato, il legale Fulvio Gianaria.Leggi anche: Caldo record e violenti nubifragi, come cambia il meteo nei prossimi giorni: le previsioni La vicenda risale allo scorso 15 aprile.si doveva imbarcare su un aereo diretto a Strasburgo. Si aggira al Duty Free, prende unChanel Chance da 130e se lo infila in tasca. Un addetto alla vigilanza lo blocca, chiama la Polaria.