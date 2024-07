Colpo della Germani ecco Ndour È una squadra a misura di Poeta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) BASKET di Alessandro Luigi Maggi La pallacanestro Brescia ha ufficializzato ieri la firma di Maurice Daly, ala senegalese di 206 centimetri. Giocatore solido e dalla grande propensione difensiva,ha giocato la scorsa stagione con l’Hapoel Gerusalemme e il Lokomotiv Kuban, aggiungendo una Coppa di Lega israeliana al suo palmarès. Con esperienze in squadre prestigiose come il Real Madrid e i New York Knicks,porta allaBrescia una combinazione di talento ed esperienza. L’acquisizione diè stata resa possibile grazie agli sforzi congiunti del procuratore Eric Fleisher, dell’intermediario Andrea Ferrari e del dirigente Marco De Benedetto, che hanno lavorato insieme per garantire l’arrivo del giocatore a Brescia. Il roster definitivoBrescia, guidato dal nuovo coach Peppe, si presenta con un mix di esperienza e qualità.