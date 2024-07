Caltanissetta | indagato l’ex procuratore di Mafia Capitale Giuseppe Pignatone

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 31 luglio 2024)aggiunto di Palermo, poia Reggio Calabria e a Roma,nell’ambito dell’inchiesta sul presunto insabbiamento dell’indagine sue appalti, nel 1992. Il magistrato, che presiede il tribunale di Città del Vaticano, è nel palazzo di giustizia nisseno per essere interrogato. “Ho dichiarato la mia innocenza in ordine al reato di favoreggiamento aggravato ipotizzato. Mi riprometto di contribuire, nei limiti delle mie possibilità, allo sforzo investigativo della Procura di”, ha detto all’Ansadi Roma,. Consono indagati, per favoreggiamento alla, anchesostitutoa Palermo, Gioacchino Natoli e il generale della guardia di finanza Stefano Screpanti.