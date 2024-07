LIVE Paolini-Schmiedlova 5-3 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | l’azzurra è in controllo nel 1 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Doppio fallo (3°). 15-0 Non rispondedi dritto. 5-3 A zero la slovacca. Serve per chiudere! 40-0 Manovra alla grandee chiude con il rovescio in cross. 30-0 Non risponde di rovescio. 15-0 Non risponde di dritto. 5-2 Prima vincente di, tutto facile adesso per. 40-15 Gran difesa stretta in allungo di, errore di dritto su una palla bassa e non semplice di. 30-15 Largo di poco, per fortuna, il tentativo di dritto lungolinea vincente di. 15-15 Favoloso dritto lungolinea di. 0-15 Errore gratuito di rovescio. 4-2 Tre passi dentro il campo sulla seconda, attacco di dritto, splendida volèe di rovescio e comodissima chiusura! ALTRO BREAK! 15-40 LUNGO il dritto difensivo di