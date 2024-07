La vetrina digitale dei professionisti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro da parte dei, come elettricisti e idraulici. Questa è l’idea dietro TinkerUp, piattaforma social lanciata dall’omonima startup fondata da quattro giovani milanesi. Unalocalizzata deiche si trovano intorno a chi li cerca. Basandosi sul successo delle metriche social, ogni lavoratore può inserire nella sua bacheca personale, come se si fosse su Facebook o LinkedIn, le foto delle opere e i back rilasciati dai clienti. L’elemento distintivo è proprio il carattere social. Gli utenti possono pubblicare i loro contenuti (foto, video, audio, annunci, promozioni) all’interno di una bacheca dedicata. Rispetto però ai più tradizionali social network, vi saranno widget dedicati e contestuali. Non manca nemmeno un sistema di chat e un algoritmo basato sull’Ia. a cura di Maurizio Costanzo