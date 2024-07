Ispettorato Nazionale del Lavoro al via il concorso per 750 funzionari

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 30 luglio 2024) È stato pubblicato il nuovobandito dall’del(INL). Il bando, suddiviso in 13 selezioni regionali, è aperto a laureati in varie discipline tecniche e scientifiche, e rappresenta un’opportunità di assunzione a tempo indeterminato per 750 candidati, che potranno unirsi all’ente come ispettori di vigilanza tecnica, salute e sicurezza. La domanda per l’ammissione alla prova scritta va inviata entro la scadenza del 28 agosto 2024 tramite il portale InPA.