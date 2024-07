Fuga di gas vicino alla stazione Viale Repubblica transennato | Ora mappiamo le condutture

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Ancora transenne indove domenica si è vissuta una giornata da incubo a causa di unadi gas. La strada è stata bloccata all’altezza dello stadio Fortunati, il punto in cui forse per un guasto è stato necessario far scattare il piano di sicurezza: tre palazzine evacuate, circolazione ferroviaria e delle auto bloccata. "La situazione in serata si è risolta - ha fatto sapere il sindaco Michele Lissia, che ha seguito l’evolversi della situazione pubblicando dei video per informare la cittadinanza – ma l’incidente deve servirci da monito: è necessario mappare le. Il problema è rientrato grazie all’impegno di tutti coloro che hanno lavorato nonostante le temperature molto elevate".