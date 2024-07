Cosa c’è dietro l’attacco alle ferrovie francesi sì sempre loro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 30 luglio 2024) Dalla primavera di quest’anno i servizi di intelligence europei avvertono i governi del pericolo di una campagna di sabotaggi e azioni di destabilizzazione russe in Europa, a cominciare da roghi e manomissioni di infrastrutture che hanno colpito vari paesi. Ad aprile, in Germania, sono stati arrestati due individui russi naturalizzati tedeschi che spiavano le basi militari americane e preparavano sabotaggi ai trasporti di armi verso l’Ucraina. Per questo motivo, il devastante sabotaggio subìto dalla rete ferroviaria francese nel primo giorno delle Olimpiadi di Parigi fa almeno sorgere il sospetto di una matrice comune. Per i roghi che hanno distrutto le centraline dell’alta velocità e paralizzato tre direttrici su quattro verso la capitale è arrivata una rivendicazione online, firmata da un collettivo che si definisce «una delegazione sconosciuta».