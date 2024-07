Chi sono i primi nove vip del nuovo Grande Fratello | da Petrarolo a Galassi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 30 luglio 2024) Il cast del prossimosta prendendo forma, nelle scorse ore Davide Maggio e Dagospia hanno confermato che nella casa entreranno Alessia Pascarella e Lino Giuliano di Temptation Island e Shila Gatta di Striscia la Notizia. Il portale di Roberto D’Agostino ha aggiunto anche i nomi di Enzo Paolo Turchi e Karina Cascella, ma l’opinionista ieri pomeriggio ha rivelato di aver interrotto le trattative con la produzione. Adesso Tv Blog ha aggiunto qualche nome e così siamo già a quotavip. Dalla porta rossa infatti dovrebbero passare tre volti di Non è la Rai: Pamela, Eleonora Cecere e Ilaria. Al GF poi dovrebbe arrivare anche Clarissa Burt, che in passato ha partecipato a L’Isola dei Famosi e a La Talpa: “TvBlog è in grado di aggiungere altri nomi del cast della prossima edizione del. Tre ragazze di Non è la Rai e Clarissa Burt nel cast.