Star Trek | Section 31 ecco il ritorno di Michelle Yeoh nel primo trailer del film spin-off

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 luglio 2024)le primissime immagini del-off di: Discovery e vede protagonista l'attrice Premio Oscar Il tanto attesodi31 è finalmente arrivato, con le prime immagini che rivelano quella che è sicuramente un'atmosfera nuova per il longevo franchise fantascientifico. Paramount+ ha rivelato unsguardo della durata di due minuti al-off di: Discovery, che vede protagonista la vincitrice dell'Oscar per Everything Everywhere All at Once, che riprende il suo ruolo di Imperatrice Philippa Georgiou. La serie segue le vicende di Georgiou che entra a far parte di una divisione segreta "black ops" della Flotta Stellare. Secondo la descrizione ufficiale della trama, quando le