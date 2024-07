Parigi 2024 scherma fioretto maschile | Macchi medaglia sicura Marini eliminato agli ottavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Filippovola nella finale per l’oro dialle Olimpiadi di. Il 22enne azzurro, dopo aver sconfitto nell’ordine Xu, Matsuyama e Hamza, in semifinale è riuscito ad avere la meglio contro lo statunitense Nick Itkin, numero 2 del ranking mondiale. Dopo un avvio difficoltoso, Pippoha trovato ritmo, sorprendendo l’avversario e conquistando una vittoria che gli asuna. Per scoprire di quale metallo, bisogna attendere la finale: l’avversaio è Ka Long Cheung e l’appuntamento è per le ore 22.10. Eliminazione a sorpresa, invece, per Tommaso, sconfitto neglidi finale delIl talentuoso azzurro, campione del mondo e numero uno del seeding, ha ceduto il passo al francese Adam Pauty con il punteggio di 15-14 dopo aver mancato ben quattro match point.