Olimpiadi di Parigi 2024 il caso | l’inquinamento della Senna

(Di lunedì 29 luglio 2024)29 luglio– Il bagnosindaca di, a testimoniare quanto fosse pulita l’acqua, non aveva convinto nessuno. In fondo è come se il sindaco di Roma si buttasse nel Tevere, per poi vantarne la pulizia: ma chi ci crederebbe? Nessuno, appunto. Ma dato che lenon si svolgono nella Caput Mundi (chissà come sarebbero andate le cose), non dobbiamo porci il problema. Tuttavia gli organizzatori dei Giochi Olimpici di, e soprattutto gli atleti, devono farci i conti e come. La situazione è gravissima: per il secondo giorno consecutivo sono stati annullati gli allenamenti di triathlon, con i nuotatori che navigano nelle acque torbide dell’ignoto. La domanda che tutti si pongono è questa: si gareggerà? E se si, a quale prezzo, a quale rischio? La, in teoria, dovrebbe essere protagonista di 2 discipline.