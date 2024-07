LIVE Paolini-Linette 6-4 1-1 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | gran 1 set giocato dall’azzurra!

Leggi tutta la notizia su oasport

15-15 Prova a rispondere vincentema sbaglia. 0-15 Errore con la volèe di rovescio di. 1-1 Largo il cross difensivo della polacca. 40-30 Aggredisce dalla risposta e colpisce di rovescio. 40-15 Kick vincente di. 30-15 Altro errore di dritto della polacca. 15-15 Accelerazione in rete di. 0-15 Sbagliadi rovescio. 0-1 Brutta smorzata di. Inizia bene la polacca nel 2° set. 40-30 Lungo il dritto di. 30-30 Vola via un rovescio in palleggio assolutamente da non sbagliare e gratuito. 15-30 Sbaglia di dritto. 15-15 Largo il colpo che non abbiamo visto di. Il regista ha deciso di mostrarci l'uscita dal servizio della bellissima atleta polacca. 0-15 Doppio fallo (2°). Serve prima