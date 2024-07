LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Ceccon campione olimpico dei 100 dorso! Pilato manca il bronzo per 0 01

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.06: Per questa sera è tutto! Grazie per averci seguito, buona serata e appuntamento a domani mattina alle 11.00 per la quarta giornata dedicata alle batterie 22.05: Peccato per il quarto posto di benedettama l’azzurra avrà tempo e modo per rifarsi. Quella di stasera è stata una grande gara nei 100 rana perche potrebbe essere entrata in una nuova dimensione, quella della maturità piena 22.03: E’ stata un’altra serata da leggenda per ilitaliano. Dopo Martinenghi nei 100 rana ieri sera, questa è la serata di Thomas! Una vittoria fantastica di questo ragazzo che è cresciuto esponenzialmente e ha mantenuto fede alle aspettative della vigilia, resistendo a tutte le pressioni 22.