IA regolamentare sì ma occhio all’innovazione Un’agenda per la nuova legislatura Ue

(Di lunedì 29 luglio 2024) Si è tenuto lo scorso giovedì l’evento “Innovazione e Regolamentazione al tempo dell’intelligenza artificiale:per laeuropea” organizzato dal Policy Observatory della Luiss School of Government presso CEOforLife con rappresentanti delle istituzioni e delle imprese, ideato e moderato da Giovanni Orsina e Domenico Lombardi. Al dibattito hanno partecipato rappresentanti di aziende globali come Flavio Arzarello, Public Policy Manager, Economic and Regulatory Policy, di Meta in Italia, Stefano Grieco, ceo e vp di Nokia Italia, associazioni, startup, consulenze, ed eminenti rappresentanti del governo e delle forze politiche, tra cui il viceministro Valentino Valentini, Stefano Candiani, Alessandro Cattaneo, Valentina Grippo e Mario Nobile.