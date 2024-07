Giornata internazionale dell’amicizia il 30 luglio | perché si festeggia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) “Ci vorrebbe un amico, per dimenticare il male” cantava Antonello Venditti nel celebre brano del 1984 pubblicato sul medesimo 45 giri della hit immortale ‘Notte prima degli esami’. Chi ha al suo fianco una persona speciale, con cui ha un rapporto di natura non sentimentale o sessuale, conosce perfettamente la sensazione di poter contare su qualcuno di fidato, con il quale condividere momenti indimenticabili eno anche le grandi e piccole sofferenze quotidiane. Proprio a questo tipo di persone, spesso insostituibili, è dedicata la, che si celebra il 30. La storia dellaTutto è nato per volere dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2011 con l'idea che l'amicizia tra popoli, Paesi, culture e individui possa ispirare sforzi di pace e costruire ponti tra le comunità.