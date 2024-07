F1 | Mercedes la disperazione fiamminga di George Russell

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Una gioia distrutta in poche ore. Dopo aver vinto il Gran Premio del Belgio 2024, infatti,ha conosciuto l’amarezza della notizia ufficializzata direttamente dai canali della FIA: per un problema di pesa della sua vettura, lache aveva tagliato il traguardo prima di tutti è stata squalificata e non classificata nella graduatoria finale della corsa. La vittoria è andata al compagno di squadra Lewis Hamilton, ma il giovane anglosassone non sarà di certo sollevato., che pasticcio! Toto Wolff: “Chiediamo scusa a” (Credit foto – pagina Facebook-AMG Petronas F1 Team)“Dobbiamo accettare la nostra squalifica. Abbiamo chiaramente commesso un errore e dobbiamo imparare. Andremo via dal circuito valutando quello che sia successo e capiremo cosa sia andato storto.