Bernardini De Pace giudice di Forum Dago-bomba tv

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Novità in arrivo per una delle trasmissioni storiche d Mediaset: AnnamariaDe, avvocato matrimonialista ed esperta di diritto di famiglia, a settembre sarà nel "cast fisso di". Lo scrive Giuseppe Candela suspia. Il programma condotto da Barbara Palombelli quest'anno compie 40 anni e festeggia inserendo nel cast dei giudiciDeche, ultimamente, i telespettatori di Rete 4 hanno visto a più riprese in veste di opinionista a tutto tondo nei vari talk show della rete.