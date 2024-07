Si ferisce per togliere il braccialetto elettronico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Ilnon funziona: aveva provato a toglierlo tanto da ferirsi alla gamba. I poliziotti lo scoprono e scattano gli arresti domiciliari per un 30enne straniero residente da diversi anni nella città della carta. Venerdì pomeriggio gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari a carico del cittadino extracomunitario, già sottoposto ad indagini giudiziarie per maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori nei confronti della sua ex. Lo stesso, 30enne operaio, è stato munito diche segnalerà alla Sala Operativa della Questura di Ancona eventuali allontanamenti dalla sua abitazione.