Scherma il nuovo Dream Team é americano | Kiefer batte Volpi e sfiderà una connazionale per l’oro del fioretto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) La finale delfemminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 sarà tutta a stelle e strisce. Tre anni dopo il titolo vinto a Tokyo, Leetorna nuovamente a giocarsi l’ultimo atto olimpico e lo farà contro laLauren Scruggs, grandissima sorpresa di giornata. Purtroppo non ci sarà nessuna azzurra, visto che Alicesi è fermata in semifinale proprio controed ora dovrà cercare di conquistare il bronzo olimpico nella finalina con la canadese Elizabeth Harley. La toscana si è arresa alla numero uno del ranking mondiale con il punteggio di 15-10 al termine di una assalto che aveva visto la toscana passare anche in vantaggio sul 5-4. Poi grandissimo equilibrio fino all’8-8, dove da quel momento sono arrivate quattro stoccate consecutive dell’americana.