Oroscopo Paolo Fox 29 luglio 2024 | la Bilancia deve fare economia

(Di domenica 28 luglio 2024) L'diFox del 29è pronto a svelare come inizierà questa nuova settimana. L'astrologo invita i nati dellaa stringere la cinghia e mette in guardia i Pesci dalla loro stessa agitazione. Scopriamo le previsioni astrologiche diFox di lunedì 29, tenendo in considerazione anche il proprio ascendente.29diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete vede la giornata partire con il piede giusto, ma nel pomeriggio ti sentirai stanco. Dovraidelle importanti scelte d'amore o forse già le hai fatte. Toro - L'diFox del Toro dice che con la Luna nel tuo segno avrai modo e tempo di stare con la persona che ti fa battere forte il cuore. Possibili cambiamenti. Con Ariete e Sagittario tutto andrà a gonfie vele.