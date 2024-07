Mosca chiama il Pentagono | Kiev ha un piano segreto Gli Usa evitano l’escalation

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Secondo il New York Times, che ha riscontri da tre fonti, il ministero della Difesa russo era convinto che l’Ucraina avesse un "militare" per colpire la Russia. Tanto che il ministro della Difesa russo Andrej Belousov ha contattato il capo delLloyd Austin per sapere se Washington fosse a conoscenza di questo. La telefonata è del 12 luglio, quando Austin ha ricevuto una "richiesta insolita" da Belousov. Secondo le fonti, il ministro russo ha avvertito Washington dei preparativi diper "un’operazione segreta contro la Russia", che credeva avesse il nullaosta degli americani. Belousov ha chiesto ad Austin se ilfosse a conoscenza dell’operazione, avvertendolo che in caso affermativo questo avrebbe potuto portare ad un’escalation delle tensioni trae Washington.