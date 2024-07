L’ultima cena dell’Occidente woke Così le élite hanno gettato nella Senna la Francia eterna

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 28 luglio 2024) Patrick Boucheron, lo storico a la page dellaesagerata e incomprensibile dell’era Macron, consulente della sfilata lungo la, ci aveva avvisati: “Un felice bordello, ecco cosa spero vedrà il mondo della”. Aveva ragione, se non fosse che il bordello andato in onda in mondovisione, sotto la regia di Thomas Jolly, era tutt’altro che felice, come spesso accade nei tristissimi luoghi collettivi del sesso a pagamento. La cerimonia d’inaugurazione dei Giochi Olimpici di Parigi ha voluto sfidare i cliché e ha finito col buttaretutto, compreso il culto della bellezza che i cugini d’Oltralpe cisempre sbattuto in faccia con sciovinista alterigia, dall’alta moda all’arte, fino alla disturbante perfezione dei loro vigneron di Bordeaux, Borgogna o Champagne.