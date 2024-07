LIVE Beach volley Olimpiadi Parigi in DIRETTA | 22-20 il primo set è marcato Ranghieri Carambula!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-20SET ITALIAAAAAA! La pressione dial servizio, gli azzurri risalgono da 17-20 e vincono ilparziale con cinque punti di fila! 21-20 Muro! 20-20 Errore di Immers! Annullati tre set point dagli azzurri! 19-20 Il pallonetto didopo due difese pazzesche! Annulla un altro set point la coppia italiana. 18-20 Buono l’attacco di. 17-20 Fa ancora male a muro van de Velde. 17-19 Errore in ricezione dial servizio di van de Velde. 17-18 Immers gioca sulle mani di. 17-17 Preciso van de Velde nell’evitarea muro. 17-16 Muro super di Alex! 16-16 Con le nocchescavalca van de Velde. Time-out. 15-16 Van de Velde stampaa muro. 15-15 Errore al servizio per