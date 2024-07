L’analisi tattica D’Aversa soddisfatto dei suoi | Con lo Spezia spunti positivi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) I primi impegni ufficiali si avvicinano, tra meno di due settimana sarà già Coppa Italia contro il Catanzaro (fischio d’inizio sabato 10 agosto alle 20.45 al Castellani-Computer Gross Arena), e mister Robertosi ritienedel lavoro svolto finora dal suo Empoli. "È importante arrivarci nella miglior condizione possibile perché credo che la mentalità si costruisca durante il lavoro quotidiano e durante queste partite impegnative, come contro lo, quella mentalità che poi ci deve portare ad affrontare gli impegni ufficiali nel migliore dei modi - spiega-. In queste due ultime amichevoli la squadra non ha subito gol e questo è un segnale molto importante, vuol dire che questi ragazzi hanno il carattere giusto per andare in campo, soprattutto per quello che deve essere il nostro obiettivo, la salvezza".