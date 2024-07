Dal fallo di mano fino alla sesta sostituzione | come cambia il regolamento di Serie A

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Nuova stagione, ennesimimenti. Ancora una volta. E ora si prende spunto anche da altri sportil rugby, se si pensapossibilità del “concussion”, ovvero il sesto cambio in caso di trauma cranico (proprioaccaduto in Copa America con l’introduzione del cartellino rosa). Oltrevalutazione deldi, ci saranno anche deimenti che hanno a che fare con l’invasione durante i calci di rigore: il gesto verrà punito solo se ritenuto impattante sull’esito del tiro. Questo e tanto altro sarà spiegato nella circolare numero uno, che sarà spiegata dal designatore degli arbitri Gianluca Rocchi dal 4 al 9 agosto alle società diA e B prima dell’inizio dei campionati. La nuova regola per ildiTorna il concetto di volontarietà.