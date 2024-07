Cile presentato il libro sulle grandi opere degli emigrati italiani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 luglio 2024) L’Associazione Emilia-Romagna Valle de Aconcagua, in, in collaborazione con la Consultaemiliano-romagnoli nel mondo, ha lanciato questa settimana la pubblicazione “in 500 anni di storia del”. La ricerca mira a mettere in risalto il contributoalla storia del, partendo dai diari di bordo di Antonio Pigafetta, geografo che partecipò alla prima circumnavigazione attorno al globo tra il 1519 e il 1522, fino alleemigrazioni di famiglie italiane giunte al paese sudamericano nel XX secolo.