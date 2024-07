Basket donne la Spagna si aggiudica il debutto olimpico contro la Cina | asiatiche ko al supplementare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Lavince nella partita di apertura delfemminile alle Olimpiadi di Parigi. Una sfida al cardiopalmala, superata dopo un palpitanteper 90-89, con le iberiche che volano così in testa al gruppo A in attesa di Serbia-Porto Rico; furie rosse traste dai 29 punti di Megan Gustafson, conditi da 8 rimbalzi, e dei 25 di Leonor Rodriguez.. Primi minuti con le due squadre in sostanziale equilibrio, con le due squadre che non brillano mica dal punto di vista offensivo. Lesono le prime a prendere il largo, mettendo il tappo al canestro avversario e imbastendo un break di 15-4 in cinque minuti che chiude il primo parziale sul 13-22. Le iberiche hanno però la forza di riportarsi immediatamente sotto, con Gustafson protagonista con sei punti in due minuti e mezzo.