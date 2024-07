Strada della Forra I test della Provincia | la roccia si muove

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Lieve movimentosulla, a Tremosine sul Garda. Lo hanno rilevato i monitoraggi sulla Sp38, avviati dallasulla in primavera per analizzare la condizionifalesia dopo la frana scesa dal fiancomontagna lo scorso 16 dicembre. Dai risultati ottenuti fino a oggi è stato appurato un lieve movimento, rilevato sia dai sensori all’internogalleria sia da quelli all’esterno, la cui evoluzione è da indagare nei prossimi mesi anche con l’installazione di nuovi monitoraggi profondi in grado di ottenere dati non solo dalla superficie, ma anche dal suo interno.