Stefano Fresi al Giffoni | In Kostas sono un capo della omicidi un po’ burbero Morte ai reality sono il male dei nostri tempi

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 27 luglio 2024)commuove i ragazzi delFilm Festival parlando di Ayrton Senna. L’attore dà infatti la voce al monologo-evento dedicato al pilota brasiliano venuto a mancare nel 1994 a causa delle ferite riportare nell’incidente di San Marino. Vediamo insieme cosa ci ha rivelato su un possibile ritorno di Un Medico in Famiglia, sulla nuova seriee su cosa pensa dei. Intervista all’attoreAttore e musicista. La carriera diè ricca di lavori, dagli esordi con ‘Un medico in famiglia‘ alla candidatura ai David di Donatello per ‘Smetto quando voglio’, passando per il doppiaggio di Pumbaa ne ‘Il re Leone’. Come è stato interpretare questo monologo-evento su Senna in occasione del trentennale dalla sua scomparsa? È stata un’emozione grandissima. Un po’ perché le parole che mi ha messo a disposizione Giorgio J.