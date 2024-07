Opposizione di Sant’Agata dè Goti lettera al Prefetto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa dei Gruppi Consiliari diDe’a firma di Giannetta Fusco, Renato Lombardi, Nicoletta Vene, Luciano Iannotta e Carmine Valentino. “Egregio Sig., nel pomeriggio di ieri 26 luglio inde’, verso le ore 18.30 circa, è stato denunciato a mezzo social e da numerosi cittadini che, in occasione di una riunione organizzata sull’argomento connesso alla chiusura del PS dell’Ospedale Sant’Alfonso Maria de Liguori, presso l’Aula Consiliare del Municipio dide’(BN), alla presenza del Sindaco pt e del suo Vice sindaco e di altri rappresentanti istituzionali del comprensorio, è stato impedito l’accesso ed addirittura sono stati allontanati cittadini da altre persone certamente non qualificatesi come funzionari/autorità di Pubblica Sicurezza.