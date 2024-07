Meloni in ascesa nei sondaggi politici Schlein punta a Palazzo Chigi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 27 luglio 2024) Sono giorni impegnativi per l’Italia di Giorgia, anche se la numero uno di Fratelli d’Italia continua a essere la preferita degli italiani, almeno stando a quanto emerge dai. La premier si sta occupando dei grandi tempi della politica internazionale in vista del G20 di Rio di novembre, con i Paesi già divisi su azioni importanti come la tassa ai super-ricchi. Durante l’incontro a Roma con il presidente israeliano Isaac Herzog si è detta preoccupata per la situazione di Gaza. Parlerà invece di Via della Seta con le alte cariche della Cina, durante la sua visita a Pechino, con la delegazione in partenza domenica in condizioni di massima segretezza, tra smartphone banditi e misure eccezionali.