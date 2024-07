Lotto 4 numeri per il sogno | oltre 200mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 27 luglio 2024), bastano solamente 4per ildi una vita. Il colpo vale. Ecco i dettagli della vincita straordinaria La vincita è altissima e, nonostante tutto, è solamente la settima del 2024. Questo per rendere maggiormente l’idea di quello che è in grado di fare il gioco del. Soldi su soldi, alcune volte pochi, altre volte davvero somme che cambiano la vita di chi riesce a centrare il colpo., vincita record (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl colpo fatto in Emilia-Romagna – così come viene riportato da Agimeg.it – è assai distante da quello che è stato piazzato nei giorni scorsi in Toscana e che ha sfondato il muro del milione di. Ma, per essere preciso 216.600, sono tantissimi per chi decide di giocare davvero una somma minima.