LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | attesa per gli azzurri In corso le batterie del singolo maschile

09:55 Or Zeidler domina la penultima heat chiudendo in solitaria con il tempo di 6:54.72. Avanzano ai quarti anche Uruguay e Cuba. 09:53 Il campione del mondo di Belgrado gestisce comodamente lo sforzo della quinta batteria quando ormai mancano gli ultimi 500 metri. 09:50 Scavano subito un importante gap nel primo quarto di gara il tedesco Zeilder e l'uruguaiano Cetraro Berriolo. 09:47 Penultima batteria del. Questo l'elenco partenti: Reidy Cardona Blanco (CUB) Stephen Cox (ZIM) Bruno Cetraro Berriolo (URU) Or Zeidler (GER) Mohamed Bukrah (LBA) 09:43 Seconda metà di gara in piena gestione delle forze per Zalaty, che chiude la sua prima fatica con il crono di 6:51.45 dinanzi a Brasile e Stati Uniti.