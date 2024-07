Invece di sfogliarlo ascoltalo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 27 luglio 2024) È una stagione di audio-narrazioni. Tra podcast, libri e serie, agli italiani piace vivere le emozioni di un testo direttamente sullo smartphone. Sotto l’ombrellone o in viaggio, a ciascuno il suo contenuto. Relax delle vacanze per eccellenza, un buon libro è una scelta degli italiani in lunghe giornate sotto l’ombrellone. Una pratica che trova conferma in un’indagine della Aie (Associazione italiana editori) in cui si evidenzia come il 45 per cento dei connazionali dichiari di leggere di più durante l’estate rispetto al resto dell’anno. Un aumento che trova particolare riscontro tra i lettori occasionali che identificano le vacanze come un’opportunità per leggere. Ma c’è un fenomeno, che nuovo non è, ma che nell’estate del 2024 si sta consacrando come tendenza: l’audiolibro.