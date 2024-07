Incidenti giornata da incubo | tre codici rossi in moto e 80 punti di sutura per un uomo investito da un’auto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Arezzo, 27 luglio 2024 – Dueall’ora di cena e uno la sera prima. È ancora pensate il bilancio dellasulle strade aretine. Con trein appena mezz’ora tra Cortona e Montevarchi.e unasi sono scontrate alle 19.40 lungo la strada statale 71, nella zona di Mezzavia, nel comune di Cortona. I due occupanti della, un 46enne e una 47enne sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso delle Scotte a Siena. Mezz’ora dopo l’allarme è scattato a Rendola, nel comune di Montevarchi che ha coinvolto una Vespa. Il conducente, undi 56 anni, è stato trasportato in codice rosso alle Scotte di Siena. Una donna di 56 anni è stata trasportata in codice giallo alla Gruccia. Sul posto auto infermierizzata del Valdarno, ambulanza della Misericordia di Terranuova e Misericordia di Cavriglia.