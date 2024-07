Green Deal sfide e soluzioni per la Commissione Ue Scrive Clini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 27 luglio 2024) Proteggere i territori dell’Europa dagli eventi climatici estremi ed evitare la “doppia dipendenza” della decarbonizzazione. Nel pacchetto delè compresa la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, approvata dal Parlamento europeo nel 2021. Ma Ursula von der Leyen ha riservato solo poche parole “di circostanza” sugli effetti degli eventi climatici estremi, con l’annuncio di un piano che dovrebbe essere finalizzato a “supportare gli Stati Membri”. Insomma le misure di adattamento necessarie per far fronte all’accelerazione in Europa nella frequenza e nell’intensità degli eventi climatici estremi restano ai margini delle politiche europee e a carico prevalentemente dei singoli Stati Membri. Questo è un errore di valutazione sulle priorità.