Corriere dello Sport – Roma su Dovbyk l’agente rivela | Atletico Madrid? Altri club…

(Di sabato 27 luglio 2024) 2024-07-27 01:17:00 Il: Oleksiy Lundovskyi, agente di Artem, ha reso importanti dichiarazioni al portale ucraino ukrfootball.ua in merito al futuro del suo assistito: “L’è un grande club, ma non abbiamo visto un progetto serio per Artem e la loro offerta in termini finanziari è significativamente inferiore alle offerte diclub interessati al capocannoniere della Liga“.preferisce laall’Lanon viene citata esplicitamente, ma arriva una significativa conferma indiretta a ventiquattro ore dall’incontro nella Capitale con la dirigenza giallorossa:preferisce la, le parole del suo procuratore sembrano confermare pienamente l’orientamento del centravanti, che ha realizzato 24 gol in 39 partite con la maglia del Girona nella scorsa Liga.