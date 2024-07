Chi sono i The Kolors | nomi cantanti età altezza peso Stash moglie figli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) Dopo il grande successo ottenuto in Italia e in Europa con “Italodisco”, Theapprodati al Festival di Sanremo 2024, classificandosi al 16° posto con il brano “Un ragazzo una ragazza”. Il brano lanciato nel 2023, il già citato “Italodisco”, ha superato gli 80 milioni di streaming complessivi, ottenendo il doppio disco di platino in Italia e il disco d’oro in Svizzera. Ma chii The? I Thesiformati a Milano nel 2009 dall’intuito dei cugini AntonioFiordispino e Alex Fiordispino e dal bassista Dario Iaculli ediventati famosi nel nel 2015 durante la quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.