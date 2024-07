Tre ragazzi dell’Alga Atletica Arezzo ai Campionati Italiani Juniores e Promesse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Trein pista ai. L’importante manifestazione è in programma fino a domenica 28 luglio a Rieti e vedrà confrontarsi i migliori giovani del panorama nazionale che, dopo aver centrato la qualificazione, vivranno l’emozione di competere per il tricolore nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci. Particolari attese sono orientate verso Nicholas Gavagni del 2006 che gareggerà nel salto in lungo e che, allenato da Paolo Tenti, si presenta con il record personale di 7.15 metri con l’ambizione di dar seguito alle due medaglie d’argento vinte consecutivamente aiIndoor nel febbraio del 2024 e aiAllievi nel giugno del 2023.