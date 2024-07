Stazione di epoca romana rinvenuta in Umbria | fra i reperti un anello prestigioso VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Una mansio, segnalata anche nell’antica Tabula Peutingeriana, è stata riportata alla luce in, negli scavi archeologici di Coriglia, nel comune di Castel Viscardo a pochi chilometri da Orvieto in provincia di Terni. L’Ansa l’ha visitata in esclusiva durante l’ultima campagna di scavi in cui è statauna vasta zona di accoglienza e di ricovero per mezzi e animali, certificando così che si trattasse proprio di unadi sosta al centro di una cruciale viabilità sia terrestre, rappresentata dalla via Cassia e dalla via Traiana Nova, sia fluviale, costituita dal fiume Paglia, in vita dalla fine del secondo secolo avanti Cristo fino alla metà del quarto secolo dopo Cristo.