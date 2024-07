Perché l’Italia sfila con Israele alla cerimonia d’apertura di Parigi 2024? Come funziona l’ordine di sfilata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) È tutto pronto. Stasera è in programma ladelle Olimpiadi di, con lata di atleti e di bandiere che si svolgerà a partire dalle ore 19.30 lungo la Senna. Per la prima volta quindi l’evento avrà luogo all’esterno di uno stadio. Le delegazioni di ciascuna nazione saranno a bordo di appositi battelli econdividerà l’imbarcazione con gli atleti di Islanda,e Giamaica. Si parte intorno alle ore 19.35 per poi sbarcare al Pont d’Iéna intorno alle ore 21.25. Ma qual è il criterio perdita e quindi per l’assegnazione dei battelli alle delegazioni? Le Nazioni sfileranno seguendoalfabetico nella lingua del Paese ospitante, ossia il francese. Con le eccezioni della Francia, ultima, gli USA, penultimi (in vista di Los Angeles 2028) e l’Australia terzultima (per Brisbane 2032).