Ospedale San Donato nuova organizzazione dell’ambulatorio post trapianto di fegato

(Di venerdì 26 luglio 2024) Arezzo, 26 luglio 2024 – Collaborazione multispecialistica e forte integrazione medica e infermieristica per la presa in cura delle persone che si sono sottoe aldi. È laambulatoriale per epatotrapiantati dell’Sandi Arezzo, grazie all’integrazione tra gli ambulatori medici specialistici di Malattie infettive e di Gastroenterologia per una maggiore uniformità dei percorsi di follow up personalizzati, gestione diagnostico terapeutica e di educazione sanitaria. L’ambulatorio fa riferimento al Centro trapianti didell’Azienda ospedaliero universitaria Pisana dove la quasi totalità delle persone assistite è stata sottoa a questo intervento. È gestito da quattro medici e quattro infermieri di Malattie infettive e Gastroenterologia ed è diventato il “punto di riferimento locale” di 110 pazienti epatotrapiantati.