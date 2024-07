Ok del Pirellone alla manovra di assestamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il Consiglio regionale ha approvato l’di bilancio 2024-2026. "Anche quest’anno – sottolinea il presidente della Regione, Attilio Fontana – non si aumenta la pressione fiscale destinando rilevanti risorse a settori strategici come sanità, infrastrutture per la mobilità, ambiente e famiglia". "Mi piace sintetizzare il nostro risultato con un titolo: “Tutela delle fragilità“ – chiosa il vicepresidente Marco Alparone –. Regione ha confermato una gestione economica efficace, capace di andare incontro alle istanze di cittadini e imprese e di rendere l’economia lombarda resiliente alle sfide di scenari sempre più complessi. Abbiamo stanziato importanti risorse in settori chiave come la sanità e le infrastrutture, le disabilità gravi, le politiche della casa e il contrasto al dissesto idrogeologico".