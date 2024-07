Il Napoli saluta Lindstrom | il danese passa all’Everton

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlha ufficializzato la cessione di Jesper Lindstrøm all‘Everton tramite i propri canali social. L’esternosi trasferisce in Premier League con la formula del prestito con diritto di riscatto. Jesper Lindstrøm, arrivato alnell’estate del 2023, ha disputato una sola stagione con la maglia azzurra. Durante il suo periodo a, ha collezionato diverse presenze tra campionato e coppe, non lasciando quasi mai il segno. Nel messaggio condiviso sui social, ilha voluto ringraziare Lindstrøm per il contributo dato durante la stagione trascorsa insieme. “A Jesper va il ringraziamento per la stagione trascorsa insieme e un in bocca al lupo per la sua prossima avventura“, si legge nella nota.