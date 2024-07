Atti dolosi capillari Tgv fermi e Francia in tilt | clamoroso l' ultra-sinistra dietro i sabotaggi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Una serie di "" un "attacco massiccio" al sistema di trasporto ferroviario nel giorno della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici. Lasi è svegliata nel caos a causa di quello che il primo ministro dimissionario, Gabriel Attal, ha definito un atto "criminale" che è stato "preparato e coordinato" per mettere in crisi il Paese. Le persone interessate dai disagi, che hanno coinvolto tre linee Tgv su quattro, sono "circa 800mila". La maggior parte vacanzieri che si preparavano a raggiungere le località di villeggiatura. I disagi hanno coinvolto anche l'Eurostar-Londra e i collegamenti per il Belgio e la Germania. Nella capitale la situazione di maggiore caos si è verificata alla stazione di Montparnasse dove la circolazione ha iniziato lentamente a riprendere attorno alle 13 dopo una mnata di blocco totale.