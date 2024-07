Sul decreto carceri si impone FdI Forza Italia costretta al compromesso

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 25 luglio 2024) Al Senato le opposizioni restano sull’’Aventino’ e anche ieri non hanno partecipato all’esame delnella commissione Giustizia. Così hanno deciso i parlamentari di Pd, M5s,viva e Avs (che già martedì sera avevano abbandonato i lavori) per protesta contro il governo che ha presentato altri emendamenti “senza darci il tempo di esaminarli”, è la loro denuncia. Contestano inoltre che il governo abbia dato parere negativo agli emendamenti di minoranza bocciando “ogni volontà di vero confronto”. Erano oltre 200 quelli presentati da Pd, M5s, Iv e Avs e di fatto ora sono considerati decaduti. I partiti di opposizione annunciano che li ripresenteranno in Aula. Denunciano che neanche la proposta che consente di togliere dal carcere i figli sotto i 3 anni, consentendo alle detenute madri di espiare la pena in case famiglia, sia stata presa in considerazione.