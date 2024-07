Stellantis dimezza gli utili | la crisi non è solo italiana

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un vero e proprio crollo. Il primo semestre del 2024 persi chiude ben al di sotto delle aspettative, con i ricavi netti a quota 85 miliardi, un calo del 14% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ancora peggio per l’utile netto, a 5,6 miliardi: il calo, in questo caso, è del 48% rispetto al primo semestre 2023. La causa viene individuata dall’azienda soprattutto nella “riduzione dei volumi e del mix di prodotti”, oltre che nei “fattori negativi legati ai cambi” e nei costi di ristrutturazione. Pesa, inoltre, la “minore quota di mercato” soprattutto nel Nord America. L’utile operativo rettificato è di 8,5 miliardi, in calo di ben 5,7 miliardi, soprattutto per i problemi legati ai volumi nel Nord America. Il margine operativo è del 10%.